Koło Gospodyń Wiejskich w Gołaszynie najlepsze w Lubuskiem. Panie wygrały etap wojewódzki konkursu. Trzymajcie kciuki! Wkrótce finał!

- Trzeba było wykazać się aktywnościami, jakie robimy na rzecz naszej społeczności. Trzeba było wymienić minimum 10, aby wejść do konkursu. Trzeba też było nagrać wideo. Mogła to być piosenka lub film prezentujący naszą działalność. Ubrałyśmy się w nasze stroje i nagrałyśmy piosenkę. Poszłyśmy na żywioł. Zaśpiewałyśmy spontanicznie - mówi Ewelina Cisakowska. - Tekst prezentował naszą działalność, to, co robimy, dla kogo i dlaczego. To wesoła piosenka.