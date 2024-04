W Nowym Miasteczku starcie płci w drugiej turze wyborów burmistrza. Czym kandydaci przekonują wyborców? Jakie mają plany na nową kadencję?

– Gmina nie należy do burmistrza lub radnych, tylko do mieszkańców. Dlatego to mieszkańcy powinni współdecydować o najistotniejszych sprawach w swojej okolicy. „Nic o Was bez Was” – to jedno z moich haseł, którym zamierzam się kierować. Chcę, by mieszkańcy w końcu poczuli, że są ważni, że mają wpływ na to, co się dzieje w ich gminie. I że burmistrz z nimi rozmawia i ich słyszy – podkreśla Kozłowski. – Nie boję się rozmów, czy konsultacji społecznych. W trakcie kampanii byłem w większości domów i każde dłuższe spotkanie z mieszkańcami dało mi wiedzę o ich odczuciach, oczekiwaniach i troskach.