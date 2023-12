Koncert kolęd Wojskowej Orkiestry w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach

To jest już kilkuletnia tradycja w okresie przedświątecznym. W 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach po raz czwarty zorganizowano koncert kolęd w wykonaniu Wojskowej Orkiestry Dętej z Żagania. - To jest już nasza tradycja od kilku lat - mówi kpt. Jacek Putra, dowódca i kapelmistrz orkiestry. - Jesteśmy tutaj po to, żeby w tych chwilach cierpienia czy rozłąki z rodziną, przynieść namiastkę ducha radości i nadziei, że wszystko dobrze się ułoży. Gramy kolędy, które z pewnością przy każdym, świątecznym stole są śpiewane. Reakcje pacjentów są bardzo żywiołowe, bo oni nie spodziewają się tego, że dla nich zagramy.