Gorzów świętuje 125-lecie tramwajów. Ich historię można poznać na wystawie

Wystawa plenerowa została ustawiona na Starym Rynku i postoi tam do końca maja. Jest ona jednym z elementów harmonogramu obchodów jubileuszu 125-lecia gorzowskich tramwajów. Pierwszy tramwaj w mieście wyjechał na tory 29 lipca 1899.

- Ekspozycja fotografii Waldemara Kućki pokazuje kursujące kiedyś po naszym mieście tramwaje. Zdjęcia znanego gorzowskiego fotografa uwieczniają prawie trzydzieści lat historii komunikacji tramwajowej w Gorzowie. Pokazują tramwaje od lat 50. aż do połowy lat 70. Wystawa składa się z 30 zdjęć, które prezentują zarówno tabor jak i zmieniające się trasy linii tramwajowych – mówi Marta Liberkowska, dyrektor wydziału promocji i informacji.

Wystawę przygotował Miejski Zakład Komunikacji we współpracy z Muzeum Lubuskim.

Co jeszcze będzie działo się przy okazji jubileuszu? W czasie Nocnego Szklaku Kulturalnego – w tym roku będzie on dwudniowy, 14-15 czerwca - po gorzowskich torowiskach ma jeździć zabytkowy tramwaj, a komunikacja do „przystanków” na szlaku ma być darmowa.