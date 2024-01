Kopernik - ekskluzywny zegarek z Zielonej Góry ujrzał światło dzienne. Ma skórę krokodyla i złoto. Powstanie tylko 100 sztuk!

Polpora - nawiązanie do polskości

To była ważna data. Na rynku przecież brakowało polskiego zegarka mechanicznego. Pierwsze modele tworzyli wspomniany już Krzysztof Jańczak oraz zegarmistrz Milan Konecki. Z czasem firmę odkupił współpracujący z nimi Tomasz Cerbiński. I tak stała się ona typowo rodzinną firmę.

Co oznacza nazwa manufaktury, produkującej ręcznie niewielkiej liczby zegarków? Jak słyszymy, odzwierciedla dwa istotne elementy związane z każdym modelem. Z jednej strony ściśle związana jest z miejscem, w którym powstaje każdy zegarek. Z drugiej oddaje hołd upływającemu czasowi.

- Stąd też wymowne POL nawiązujące do polskości zegarka. Oraz PORA, symbolizujące dany moment czasu - tłumaczy zielonogórska rodzina przedsiębiorców. - Sądzimy, że ten skrót i słowo idealnie oddają to, czym są zegarki, opuszczające mury naszej firmy.

Pomysły Polpory powstają w gronie rodziny

Pomysł na nowy egzemplarz to zawsze efekt długich rozmów w gronie rodziny. Zegarki nawiązują często do ważnych wydarzeń czy postaci. I tak na przykład z okazji 150. rocznicy urodzin dwukrotnej polskiej noblistki - Marii Skłodowskiej – Curie powstał zegarek Polon. Z okazji 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki na rynku ukazał się zegarek Kościuszko. Przykłady można mnożyć…

Najnowszy model to Kopernik.

- Chcąc oddać hołd dokonaniom naszego wybitnego astronoma, przygotowaliśmy nowy model zegarka mechanicznego, w którym kilkoma ruchami nadgarstka lub też koronki można wprawić w ruch obrotowy mały sekundnik z kontrapauzą w formie nawiązującej do naszej planety – Ziemi, który pracuje na złotym tle symbolizującym Słońce – mówią właściciele firmy.