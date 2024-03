Otwarcie nowoczesnego laboratorium SECO/LAB na Uniwersytecie Zielonogórskim. Co zyskali studenci i nie tylko oni?

Dzięki laboratorium SECO/LAB to możliwość zdobywania praktycznej wiedzy

- Wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim uznaliśmy, że niemal bliźniacze laboratorium badawcze SECO/LAB powinno znaleźć się także w zasięgu studentów i pozwolić im na etapie ścieżki edukacyjnej zdobywać praktyczne umiejętności. Projektując nasze wspólne laboratorium, położyliśmy szczególny nacisk na możliwość zdobywania praktycznej wiedzy z zakresu automatyzacji i cyfryzacji procesów obróbki cieplne – mówi Sławomir Woźniak, prezes zarządu Grupy SECO/WARWICK. - Uczelnie wyższe nie powinny bowiem kształcić jedynie w wymiarze teoretycznym. Dziś w dobie automatyzacji i sztucznej inteligencji to właśnie umiejętności praktyczne będą stanowić główną przewagę na rynku pracy. Jednocześnie mamy nadzieję, że najlepsi absolwenci uczelni będą chcieli kontynuować swoją karierę związaną z obróbką cieplną metali w Grupie SECO/WARWICK.

Współpraca pomiędzy SECO/WARWICK a Uniwersytetem Zielonogórskim

SECO/LAB, to nazwa nadana nie tylko laboratorium na Uniwersytecie Zielonogórskim, to także nazwa świebodzińskiego centrum badawczo rozwojowego. Centrum R&D SECO/WARWICK podzielone jest na dwa obszary. W pierwszym z nich przeprowadzane są próby technologiczne przy użyciu urządzeń przemysłowych. W części drugiej, laboratoryjnej, dokonuje się preparatyki, tzn. przygotowuje się materiał z prób technologicznych do dalszych badań oraz dokonuje się analizy przygotowanych próbek.