Koronawirus. Gorzów już w żółtej strefie, a w Zielonej Górze... wzrost. Wskaźniki zakażeń |22 KWIETNIA

W czwartek, 22 kwietnia poinformowano o 351 nowych zakażeniach koronawirusem w Lubuskiem. To najwięcej spośród ostatnich sześciu dni, ale wciąż mniej niż tydzień temu (15 kwietnia było 505 przypadków), więc wskaźnik zakażeń w regionie wciąż spada. Aktualnie wynosi on już „tylko’ 29,3 os. na 100 tys. mieszkańców.Spadki notujemy też w 11 lubuskich powiatach. Pięć z nich jest już w umownej żółtej strefie. W czwartek z czerwonej strefy trafiły do niej: Gorzów i powiat słubicki. Nieznacznie pogarsza się jednak sytuacja na południu regionu. Zakażeń przybywa bowiem w Zielonej Górze oraz powiatach: żarskim i żagańskim.Jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach? Sprawdźcie sami w naszej galerii!Czytaj również:Dzień wolny od pracy za szczepienie przeciw COVID-19?

Tomasz Czachorowski