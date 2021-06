Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Koronawirus w Lubuskiem. Jakie mamy wskaźniki zakażeń? |25 CZERWCA

W piątek 25 czerwca w Lubuskiem potwierdzono tylko jeden nowy przypadek koronawirusa. Odnotowano go w Zielonej Górze. Tym samym południowa stolica regionu po 12 dniach bez nowych przypadków nie jest już miejscem z zerowym wskaźnikiem zakażeń.

Co jeszcze zmieniło się w sytuacji pandemicznej? Spadła średnia zakażeń w powiecie sulęcińskim, w którym szósty kolejny dzień nie było nowych zachorowań. Z kolei powiat strzelecko-drezdenecki już 18. kolejny dzień nie odnotował żadnego przypadku COVID-19. Wyrównał wobec tego rekord liczby kolejnych dni bez nowych zachorowań. W ostatnią środę ustanowił go powiat gorzowski, w którym następnego dnia pojawiło się jednak jedno nowe zakażenie.

Jakie mamy wskaźniki zakażeń w poszczególnych powiatach? Dokładne dane prezentujemy na kolejnych stronach.



