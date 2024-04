Sponsorzy murem za żużlowcami Stali Gorzów. Już im wybaczyli porażkę w Lublinie, teraz czekają na zwycięstwo z Częstochową

Mówiąc o braku zmian taktycznych w pojedynku z Orlen Oil Motorem powiedział:

- Najważniejsze jest dla mnie budowanie zespołu. Zawodnicy mają się czuć odpowiedzialni za wynik. Nie winni, lecz właśnie odpowiedzialni. Wszyscy, bez wyjątku. Po tym meczu każdy poczuł sportową złość. Nie miałem żadnego problemu, by zgromadzić pełną kadrę na wtorkowym, nieplanowanym wcześniej treningu. Na razie mamy taki etap rozgrywek w PGE Ekstralidze, że każdy zespół eksperymentuje. Nie jest z tym łatwo, bo na przykład we wtorek kręciliśmy kółka przy temperaturze 6-8 stopni Celsjusza, zaś w niedzielę, w porze meczu z Włókniarzem mają być 22 stopnie. Te wahania pogodowe powodują, że gospodarzom mistrzowskiego meczu czasem jest trudniej odczytać tor niż gościom. Mam nadzieję, że jako sponsorzy będziecie cierpliwi i pozostaniecie z nami niezależnie od pojedynczych wpadek. Naszym celem wciąż pozostaje, w mojej opinii, awans do czołowej „czwórki”. Po to, by potem bić się o najwyższe cele.