Wraca żużlowy klasyk. Falubaz Zielona Góra jedzie do Leszna!

- Do Leszna jedziemy z takim nastawieniem, jak na każdy mecz, czyli walczyć o jak najlepszy wynik – powiedział Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy Falubazu. – Ja wstrzymałbym się z osadami, że drużyny wskazane przed sezonem na pewno będą walczyły wyłącznie o utrzymanie. Miejmy na uwadze to, co działo się w Lesznie w pierwszej kolejce, kiedy Unia rywalizowała z wyżej notowanym Włókniarzem Częstochowa. Mecz toczył się pod dyktando leszczynian, uważam, że takich spotkań w tym sezonie będzie więcej. Dlatego wstrzymałbym się z ocenami zespołów, myślę, że koniec pierwszej rundy dopiero da nam jakieś wyobrażenie o sile poszczególnych ekip.