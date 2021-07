Koronawirus w Lubuskiem. To rekordowy dzień w tym roku! Wskaźniki zakażeń |15 LIPCA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

W czwartek 15 lipca nie potwierdzono w Lubuskiem żadnego nowego przypadku koronawirusa. To już trzeci kolejny taki dzień w regionie, a tym samym pierwsza taka sytuacja w tym roku. Dotychczas zdarzyło się raz (4-5 lipca), że zakażeń nie było przez dwa kolejne dni. Z tym, by w trzy kolejne dni nie było żadnego zachorowania na COVID-19, w tym roku jeszcze się nie zetknęliśmy.

Brak zakażeń oznacza, że w dół poleciał wskaźnik zakażeń. Aktualnie wynosi on 0,08 os. na 100 tys. mieszkańców. Tak niskiej średniej też w tym roku nie było, ale jest ona taka sama jak w ostatnich dniach czerwca.



Rekord chcemy jednak odnotować, jeśli chodzi o liczbę lubuskich powiatów „wolnych od covid”, a więc takich, które mają zerowy wskaźnik zakażeń. W czwartek do tej grupy dołączył pow. świebodziński i teraz jest ich dziesięć. Takiej sytuacji jeszcze w tym roku nie było (wcześniejszy rekord wynosił dziewięć).

Dodajmy, że w całej Polsce odnotowano w czwartek 105 nowych zachorowań, poinformowano też o 12 zgonach związanych z COVID-19.



Aktualną sytuację pandemiczną prezentujemy na kolejnych stronach.





