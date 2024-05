Kostrzyn i Słubice utknęły w gigantycznych korkach. Ludzie jeździli po wale przeciwpowodziowym i chodnikach!

- To nie do pomyślenia. Stoimy już ponad godzinę, a postoimy pewnie drugie tyle, albo i dłużej. Chcemy tylko spokojnie dojechać do pracy, a tu takie utrudnienia – mówiła nam w niedzielę, 12 maja pani Dorota. Podobnie jak setki innych osób utknęła w gigantycznym korku w Kostrzynie nad Odrą. W niedziele miasto dosłownie stanęło. Od strony Słubic korek kończył się na zakręcie przed Ługami Górzyckimi, od Słońska przy siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty”, zakorkowana była ul. Sportowa aż do cmentarza i ul. Gorzowska do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego.

Kostrzyn utknął w korkach

Oznacza to, że wszystkie newralgiczne drogi w Kostrzynie nad Odrą były zakorkowane. – A co, jeśli w takich warunkach będzie musiała przejechać straż pożarna, albo karetka pogotowia? – pytają mieszkańcy. Faktycznie, służby mają problem z pokonywaniem kostrzyńskich korków. W sieci pojawiły się nawet filmiki, nagrane z karetki pogotowia, która ma problem z przedarciem się przez sznur stojących aut.

Oby nie doszło do tragedii! Tiry wjeżdżają na most, który jest w fatalnym stanie!

Zakorkowane również Słubice

5 listopada Słubice przeżywały istny drogowy armagedon. To blisko 20-tysięczne miasto na wiele godzin utknęło w korkach. Złożyło się na to kilka czynników. Teraz wszyscy boją się, że sytuacja się…

Problem będzie powracał

Korki w obu przygranicznych miastach to nic nowego. Sytuacja powtarza się regularnie. W niedzielę tysiące osób podróżowały do pracy na terenie Niemiec. W Słubicach tuż za mostem granicznym trwają wyrywkowe kontrole, prowadzone przez stronę niemiecką, co spowalnia ruch. Z kolei w Kostrzynie na moście nad Odrą od wielu miesięcy obowiązuje ruch wahadłowy. Na jednym cyklu zmiany świateł może przejechać około 10 pojazdów. Do tego remontowany jest most na Warcie, gdzie również obowiązuje ruch wahadłowy, ale tutaj sterują nim ludzie, przez co przejazd jest nieco bardziej płynny. Na razie nie widać rozwiązania sytuacji, więc kierowcy powinni uzbroić się w cierpliwość. Niemal na pewno problem z korkami w Słubicach i Kostrzynie będzie wracał.

Przeczytaj też: Słubice sparaliżowane! Duży ruch i protesty Niemców powodują, że miasto co chwila stoi w gigantycznych korkach