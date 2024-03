Kierowcy tirów w Kostrzynie nagminnie łamią przepisy! Wjeżdżają ciężarówkami na most, który jest w fatalnym stanie technicznym

W sieci łatwo trafić na filmy i zdjęcia z ostatnich dni, na których widać ciężarówki, przejeżdżające przez most drogowy nad Odrą w Kostrzynie. Ciężarówki jak gdyby nigdy nic przejeżdżają przez przeprawę, przed którą jest znak ograniczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów do 7,5 tony. Most nad Odrą od lat jest w fatalnym stanie technicznym. Lata temu wybudowano go jako przeprawę tymczasową i... tak już został. Dodatkowo powodzie nadwątliły filary, na których się opiera. Jakby tego było mało, w zeszłym roku jeden z pojazdów pracujących na sąsiedniej budowie mosty kolejowego, uszkodził fragment mostu drogowego. Od tego czasu obowiązuje tu ruch wahadłowy.