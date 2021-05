Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra zakończyli sezon porażką z Unicsem Kazań w play off ligi VTB

Enea Zastal BC Zielona Góra - UNICS Kazań 79:90 (25:24, 12:15, 19:27, 23:24)

Enea Zastal BC: Richard 20 (2), Brembly 12 (2), Freimanis 10 (2), Koszarek 8 (2) Groselle 4 oraz: Bowlin 15 (4), Smith 5 (1), Berzins 5.

UNICS: Holland 17 (3), Wolters i White po 15 (3), Klimenko 8, Żbanow 4 oraz: Smith 18 (4), Brown 6, Uzinskij 7, Siergiejew 3 (1), Antipow i Razumow po 0l

Biorąc pod uwagę wielkie zmęczenie zielonogórzan (był to ich 73 mecz w tym sezonie) i pewny sukces UNICS-u w pierwszym meczu trudno było być optymistą. Jednak zielonogórzanie nie odpuścili i dopóki mogli dzielnie rywalizowali z faworyzowanym i w tym momencie silniejszym rywalem. Jednak po naszym zespole widać było trudny sezonu, szczególnie po Geoffreyu Groselle’u i Rolandsie Freimanisie. Rosjanie podeszli do tego meczu bardzo pewni siebie bo ich trener długo trzymał na ławie swojego najlepszego zawodnika Jamara Smitha. Zielonogórzanie przegrywali na początku 2:7 ale potem dawali radę. Prowadzili po rzucie Krisa Richarda w 5 min 10:9 i potrafili utrzymać to prowadzenie aż do połowy drugiej kwarty. UNICS w tym czasie przyspieszył, my zaliczyliśmy kilka strat i z wyniku 33:29 dla nas zrobiło się 39:34 dla gości (1:10 w ciągu czterech minut). Kiedy jednak niemal równo z syreną Skyler Bowlin trafił za trzy i schodziliśmy na przerwę przegrywając tylko 37:39 gdzieś mogła się tlić nadzieja że może się uda. Nie daliśmy rady. Zaraz po przerwie UNISC zdobył kolejno osiem punktów i od tego momentu spokojnie kontrolował to spotkanie. Oczywiście staraliśmy się. Potrafiliśmy odrobić kilka punktów (zeszliśmy w pewnym momencie do sześciu oczek straty) ale widać było, że UNICS już tego nie wypuści z rąk. I tak było. Walczyliśmy ale rywal był po prostu lepszy. To był ostatni mecz tego wyjątkowego i szalonego sezonu. Mimo porażki nasz zespół pokazał się w lidze VTB z bardzo dobrej strony i swego występu nie musi się wstydzić.