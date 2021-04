"Królowa Życia" Izabela Macudzińska - Borowiak i jej sklepy w Lubuskiem. Zobacz, gdzie kupisz jej ubrania!

"Królowa Życia" Dagmara Kaźmierska i jej złote myśli. "Dziadostwo gonić!". Jakie ma sposoby na szczęśliwe życie? [29.04]

Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" to jedna z najpopularniejszych uczestniczek programu TTV. Fani kochają ją za to, że jest szczera, ma specyficzne poczucie humoru i oryginalne podejście do życia. Dagmara w każdym odcinku zaskakuje swoimi pomysłami. Jej życiowe przygody z Jackiem i Edzią śledzi tysiące widzów. Dagmara Kaźmierska opowiada o sobie nie tylko w programie "Królowe życia". Na Instagramie (jej konto obserwuje ponad milion osób) dzieli się nie tylko zaskakującymi zdjęciami czy wspomnieniami, ale i złotymi myślami. Opowiada o tym, jakie są jej sposoby na szczęśliwe życie. Według Dagmary nie ma co martwić się czymś, na co nie ma się wpływu. Nie warto też karmić się złymi emocjami. Co jeszcze mówi Dagmara? Jakie złote myśli przekazuje swoim fanom? Sprawdźcie!