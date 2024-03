KSW 92 w Gorzowie. Taki był wieczór walk w Arenie Gorzów |RELACJA LIVE

Oto plan walk na XTB KSW 92 w Arenie Gorzów:

Walka wieczoru

61.2 kg.: Jakub Wikłacz (14-3-2) vs Zuriko Jojua (9-1-0)

Karta główna

83.9 kg.: Piotr Kuberski (13-1-0) vs Michał Materla (33-10-0)

65.8 kg.: Daniel Rutkowski (16-4-0) vs Julio Cesar Neves (36-1-0)

61.2 kg.: Kamil Szkaradek (5-0-0) vs Miljan Zdravkovic (7-0-0)

77.1 kg.: Maciej Jewtuszko (12-5-0) vs Marius Žaromskis (23-10-0)

77.1 kg.: Wiktor Zalewski (6-0-0) vs Adrian Zieliński (24-12-0)

83.9 kg.: Tomasz Jakubiec (12-4-0) vs Wojciech Janusz (13-8-0)

Karta wstępna

77.1 kg.: Oskar Szczepaniak (5-1-0) vs Michał Gniady (2-0-0)

83.9 kg.: Damian Mieczkowski (2-0-0) vs David Hošek (10-5-1)