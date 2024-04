Brzask, Folk story, Ritorno i "Muzyka gestów". Poznaliśmy laureatów oraz zwycięzcę LXV Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda

Zwycięzca konkursu to gitarzysta, w tym jazzowy mający za sobą już spore doświadczenie kompozytorskie.

JAKUB JUNG ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi, w klasie gitary klasycznej, a szkołę II stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi w klasie gitary jazzowej. Obecnie studiuje w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasach kompozycji u prof. Olgi Hans oraz gitary jazzowej u dra Rafała Sarneckiego. Łączy pasję kompozytorską z jazzową. Wykonując napisane przez siebie utwory wplata do nich elementy improwizacji. Fascynuje go rytm, który uważa za najważniejszy element dzieła muzycznego. Brał udział w konkursach jazzowych, w których zdobył między innymi nagrodę główną w 2015r w IV Ogólnopolskim Konkursie Jazzowym „School & Jazz Festival” w Lubaczowie dla gitarzysty solowego oraz wyróżnienie w kategorii zespołowej. W dwóch kolejnych edycjach Makroregionalnego Konkursu Improwizacji Jazzowej w Koninie w maju 2015r. i 2016r zajął trzecie i drugie miejsce. Zdobył też III miejsce w kategorii zespołowej za wykonanie autorskiego programu w dwóch kolejnych edycjach 7 i 8 Konkursu Grupa Azoty Jazz Contest w Tarnowie w 2014 i 2015. W Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w Kaliszu w 2016 zdobył wyróżnienie w kategorii piosenka za skomponowanie muzyki do wiersza ks. Jana Twardowskiego. Jakub Jung angażuje się w życie artystyczne Akademii Muzycznej prezentując swoje kompozycje w cyklicznych sesjach „Musica Moderna”. W 2018 r. został laureatem w Uczelnianym Konkursie Kompozytorskim „Mała Symfonia”. W 2023 roku został laureatem wyróżnienia w 64. Konkursie Kompozytorów im. Tadeusza Bairda.