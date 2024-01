Kultowa mozaika z Gagarinem na auli UZ czeka na renowację. Mieszkańcy wspominają czasy, kiedy powstawała

Mozaika z Gagarinem i inne w mieście to symbol i sztuka

Na ścianie pojawiła się głowa kosmonauty – Jurija Gagarina.

- Wiem, że dziś nie wszystkim się podoba to, że na ścianie jest wizerunek Rosjanina, ale przecież to jest pierwszy człowiek w kosmosie. A mozaika to sztuka. No i ślad historii – powinno się ją zachować i odnowić – uważa mieszkanka Zielonej Góry.

Wtóruje jej Tomasz Rzepecki, który przypomina, że mozaiki, które przed laty ozdabiały miasto to nasz skarb, sztuka, nie każdy potrafiłby coś takiego stworzyć.

- Już były zakusy podczas remontu wojewódzkiej biblioteki Norwid, by zlikwidować mozaikę na jej ścianie. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się ją uratować – podkreśla pan Tomasz. – Nie wyobrażam sobie, jak wyglądałaby ta placówka ze zwykłą ścianą. Mozaika dodaje jej oryginalności i jest pewnym symbolem. Tak samo jak mozaika na ścianie starego basenu przy ulicy Wyspiańskiego. O wszystkie te prace powinniśmy dbać. A Gagarin? No przecież był. I to nawet w Zielonej Górze.

Kiedy Jurij Gagarin poleciał w kosmos, stał się prawdziwą gwiazdą. Wybuchła gagarinomania. Wszędzie gdzie się pojawił był witany jak bohater. Nie inaczej było, gdy 22 lipca 1961 roku przyjechał do Zielonej Góry. Jemu zawdzięczamy nazwę kina Wenus, ale i miano Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

- Wszyscy się nim interesowali. Jak i wtedy, gdy zginał w 1968 roku w wypadku lotniczym – wspomina pani Janina. – Dla mnie ciekawostką było, że miał zaledwie 157 cm wzrostu…