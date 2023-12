Kuna wróciła do Gorzowa. Lodołamacz znów cumuje przy bulwarze. Będzie wypływał w rejsy

Do kiedy Kuna będzie w Gorzowie?

Kuna ma zanurzenie na poziomie 150 cm. Niski stan wody, jaki często jest w Warcie w Gorzowie, nie pozwala jednak na to, by lodołamacz pływał po naszych okolicach. W związku z tym w styczniu tego roku, Kuna wypłynęła do Gryfina. Teraz stan wody w Warcie wynosi prawie trzy metry. Po 11 miesiącach statek wrócił więc do macierzystego portu.

- Jak długo będzie cumował przy bulwarze i jak długo będzie w ogóle w Gorzowie. Czy jeśli, teoretycznie, wody by w Warcie nie ubywało, to zostanie w Gorzowie na dłużej? – zapytaliśmy Łukasza Buraka, prezesa stowarzyszenia Przystań Gorzów, które opiekuje się Kuną.