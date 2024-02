Las czerwonych serc na Starym Rynku w Gorzowie. To Dzień Zakochanych!

„Zakochaj się w Gorzowie” to akcja, która jest okazją do wyrażenia uczuć swojemu miastu. Tak było tez w środę 14 lutego na Starym Rynku. Około południa było tu 250 czerwonych balonów w kształcie serca. Mieszkańcy mogli je wziąć, ale przy okazji na specjalnym, dołączonym do balonu, bileciku pisali za co warto kochać Gorzów i zostać w nim za zawsze.