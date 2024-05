Ławki z ubrań i deszczówka w łazienkach. Silwana w Gorzowie będzie eko!

Silwana stawia na ekologię

Ekologiczne ławki i kosze ze zużytej odzieży, oświetlenie parkingu zasilane prądem z paneli słonecznych i woda deszczowa wykorzystywana w łazienkach. Do tego specjalne zbiorniki retencyjne, z których woda nawet po nawalnych deszczach łagodnie wsączy się do gleby. Dzięki zastosowaniu takich nowoczesnych rozwiązań Silwana będzie najbardziej ekologicznym parkiem handlowym w województwie lubuskim i jednym z zaledwie kilku takich obiektów w całym kraju.

Starają się o zielony certyfikat

Potwierdzeniem zastosowanie proekologicznych rozwiązań ma być specjalny certyfikat, o który ubiega się Silwana. Jego uzyskanie oznacza, że inwestor stawia obiekt ze szczególnym szacunkiem dla środowiska. Aby go uzyskać budynek musi spełnić wyśrubowane warunki w kilku obszarach. To między innymi energia, zdrowie, zanieczyszczenie, użytkowanie gruntów i ekologia. Taki dokument jest dowodem wystawionym przez niezależnych ekspertów na wyjątkową jakość budynku pod względem zrównoważonego rozwoju, komfortu użytkowania i wydajności energetycznej. Na przykład drewno wykorzystywane przy budowie Silwany musi pochodzić od dostawcy, który uzyskał je z poszanowaniem zrównoważonego rozwoju.

Będą ławki i kosze z recyklingu

Jednym z najciekawszych elementów w budowanym parku handlowym będą elementy małej architektury, czyli ławki i kosze na śmieci. Zostaną one wykonane z kompozytu pochodzącego z recyklingu w nowatorskiej technologii wykorzystującej surowce wtórne z odzieży. Ekologiczny materiał do złudzenia przypomina drewno, jest wytrzymały, odporny na warunki atmosferyczne i nie chłonie wody. Silwana w stu procentach wykorzysta też wodę deszczową, która po oczyszczeniu popłynie do łazienek. Ale to nie wszystko, ponieważ raz wykorzystana woda z umywalek będzie jeszcze raz filtrowana i jako tak zwana "szara woda" wróci do obiegu w toaletach.