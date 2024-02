Leśny Dwór w Świbnej niedaleko Żar. W tym ośrodku harcerskim organizowano kolonie, imprezy... Kto pamięta?

Leśny Dwór, zwany też dworkiem Büttnera w Świbnej, to dziś legendarne miejsce. Przez wiele lat zarządzany przez Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego ośrodek tętnił życiem. Tutaj organizowano obozy harcerskie, imprezy. Położony w środku lasu obiekt to ponad pięćset metrów kwadratowych powierzchni (nie licząc piwnic).

Wiele wspomnień

Pokoje, sanitariaty - dziś są w nienajlepszym stanie, ale ich widok wzbudza sentyment. Dwa lata temu budynek wystawiono na sprzedaż za ponad 1 mln 300 tysięcy złotych, ale nie było większego zainteresowania, obiekt pozostaje w rękach ZHP. Gdy w 2022 roku napisaliśmy o przetargu na kupno dworku, na profilu facebookowym portalu Żary Nasze Miasto zawrzało. Wielu naszych Czytelników wciąż żywo wspomina dawne czasy, gdy jeździło się tutaj na obozy. Żarski hufiec organizował zazwyczaj wyjazdy do Świbnej, Łukęcina czy Sosnówki. Świbna był najbliżej no i ceny za turnus były niższe. I obozy organizowane są tutaj do dziś.

Kawał historii

A teraz kawałek historii tego niezwykłego miejsca. Alfred Büttner, którego imieniem nazywany jest też dworek, wybudował go na początku ubiegłego stulecia. Przedsiębiorca miał tutaj własny młyn i fabrykę produkującą części metalowe. Zmarł w 1938 roku. Po wojnie obiekt przejął żarski Spomasz, utworzono tutaj ośrodek kolonijny. Z początkiem lat dziewięćdziesiątych przejął go ZHP. Zajrzyjcie koniecznie do naszej galerii i zobaczcie, jak wygląda to miejsce.

Czytaj też: