Lodowisko w Zielonej Górze będzie otwarte jeszcze tylko kilka dni. To ostatni moment, żeby skorzystać Joanna Niedziela

To ostatnia szansa na zimową zabawę. Po długim oczekiwaniu mieszkańcy Zielonej Góry przez całą zimę mogli cieszyć się lodowiskiem przy galerii Focus Mall. To miejsce stało się obowiązkowym planem na zimowe wieczory wszystkich miłośników łyżwiarstwa, którzy z utęsknieniem oczekiwali na powrót tego rodzaju rozrywki do miasta. Do kiedy pojeździmy na łyżwach?