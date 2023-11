Lubuscy komornicy sprzedają domy na licytacjach. W ofercie jest 15 nieruchomości. Znamy ich lokalizacje i ceny

W połowie listopada przejrzeliśmy oferty sprzedaży domów na licytacjach komorniczych. Lubuscy komornicy wystawili na aukcje łącznie 15 domów (to dane z 14 listopada). Co ciekawe, ilość domów na licytacjach komorniczych nieznacznie maleje w porównaniu miesiąc do miesiąca. To spadek o zaledwie kilka nieruchomości, ale może zwiastować trend, że takich mieszkań na rynku będzie mniej. Warto przeglądać oferty.

Domy na licytacjach są w różnym stanie technicznym

W tym miejscu zaznaczyć należy, że nie wszystkie domy są w dobrym stanie i pozwalają na to, aby od razu w nich zamieszkać. Część nadaje się tylko do gruntownego remontu, są nawet takie, które nadają się do rozbiórki, a główną ich wartością jest działka, na której są posadowione. Ale za to cena takich nieruchomości jest naprawdę atrakcyjna. Są jednak i takie domy, które nie wymagają tak dużego nakładu pracy i pieniędzy. Warto pochylić się nad każdą ofertą, niektóre to naprawdę spore okazje! Licytacje komornicze domów mogą się okazać dobrym rozwiązaniem np. dla osób, które poszukują mieszkania, a mają ograniczony budżet. Ceny za oferowane przez komorników nieruchomości najczęściej są niższe niż ceny rynkowe.