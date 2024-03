Lubuscy żołnierze w Libanie podsumowali swoją misję w ramach ONZ. Co robili na terenach objętych działaniami wojennymi?

Dobiega powoli do końca VIII zmiana PKW UNIFIL w Republice Libańskiej. Lubuszanie pełnili tam misję w ramach działań Organizacji Narodów Zjednoczonych. Po napaści Hamasu na Izrael nasi żołnierze znaleźli się w strefie wojennej. Zobaczcie, jak podsumowali wielomiesięczną pracę żołnierzy zespołu doradców CIMIC.

- Czas nie był łaskawy dla żołnierzy PKW UNIFIL ze względu na konflikt w regionie, który zaczął eskalować niedługo po przybyciu „peacekeeperów” w rejon działań, co wywołało lawinę pilnych potrzeb ze strony mieszkańców. Postawiło to przed Zespołem Doradców szereg nowych wyzwań - opowiada kpt. Przemysław Sarbiewski. - Mimo eskalacji konfliktu w regionie, naszemu zespołowi doradców udało się dotrzeć z pomocą do najbardziej potrzebujących, co pozytywnie wpłynęło na zacieśnianie dobrych relacji ze społecznością lokalną oraz ich liderami. To nam się udało się osiągnąć dzięki licznym przedsięwzięciom takim jak projekty pomocowe, donacje pomocy humanitarnej czy zajęcia edukacyjne dla wszystkich zainteresowanych. Każda forma zaangażowania się w lokalne problemy była przyjmowana z otwartymi ramionami.

Żołnierze współpracowali z organizacjami pomocowymi

Żołnierze współpracowali z organizacjami humanitarnymi: „Redemptoris Missio”, „Caritas Polska”, „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Dzięki nim ogromna ilość pomocy humanitarnej trafiła do najbardziej potrzebujących mieszkańców południowego Libanu. Od początku obecności VIII zmiany na teatrze działań dostarczono około 160 ton bezinteresownej i bezcennej pomocy.

Pomoc lokalnej społeczności rozpoczęła się we wrześniu 2023 roku od donacji ponad 5 ton wyprawek szkolnych oraz materiałów piśmienniczych, które dostarczone zostały przez „Caritas Polska”. Obdarowane zostały szkoły, sierocińce oraz ośrodki wspierające dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Żywność od żołnierzy

Kolejnym wielkim przedsięwzięciem CIMIC było przetransportowanie oraz rozdysponowanie 144 ton mąki (5760 worków) podarowanej przez organizację katolicką – „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Mąka trafiła do ogromnej ilości potrzebujących, nie tylko znajdujących się w rejonie odpowiedzialności IRISHPOLBATT, ale również poza nim. Jak podkreślają sami mieszkańcy, ta donacja była niezwykle istotna w tak ciężkim dla nich czasie.

W listopadzie „Redemtoris Missio” rozpoczęło przekazywanie żywności dla dzieci, w tym preparaty żywienia początkowego, które łącznie przekroczyły 6,5 tony. Rekonesans rejonu odpowiedzialności wykazał, że lokalne potrzeby są bardzo duże. Przy współpracy z Unią Gmin, która zrzesza kilkadziesiąt gmin południowego Libanu oraz z ośrodkami pomocowymi, fundacjami, m.in. Social Development Center żywność trafiła do najmłodszych.

Jednak „Redemptoris Missio” nie skupiło się tylko na przekazaniu żywności, ale w związku z nadchodzącym okresem zimowym dostarczyło 2,5 tony odzieży zimowej (kurtki, szaliki, czapki, rękawiczki). Zapotrzebowanie na powyższe produkty było również bardzo wysokie. Dzięki bliskiej współpracy oraz bardzo dobrej relacji z przedstawicielami lokalnych władz, szybko rozdysponowano odzież do wcześniej wskazanych placówek i rodzin.

Zwieńczeniem współpracy Zespołu Doradców VIII zmiany z fundacją „Redemptoris Missio” była pomoc w postaci 1,5 tony środków higienicznych dla pediatrycznych oddziałów lokalnych szpitali.

Ludzie byli wdzięczni żołnierzom

- Możliwość współpracy z tak prężnie działającymi organizacjami pomocowymi to zaszczyt. Chciałbym dodać, że to one odegrały znaczącą rolę w tak trudnym dla mieszkańców południowego Libanu czasie. Przekazana pomoc humanitarna pozwoliła załagodzić trudy codziennego życia, wielokrotnie wywoływała uśmiech na twarzach ludzi pomimo pogłębiającego się kryzysu i strachu o swoją przyszłość. Wdzięczność obdarowanych za okazaną pomoc oraz zaangażowanie Polskiego Kontyngentu Wojskowego dawała zastrzyk energii i motywację do dalszej ciężkiej pracy – powiedział szef zespołu doradców por. Paweł.

Infrastruktura w Libanie

Nie można zapominać również o projektach pomocowych, które zostały zakończone w 2023 roku. Instalacja ulicznych lamp solarnych w dwóch miejscowościach oraz wyposażenie jednej ze szkół w salę komputerową, pozwoliło na odciążenie i tak nadwyrężonych budżetów gmin. Kończąc VIII zmianę Zespół Doradców CIMIC skupia się na prawidłowym rozpoznaniu priorytetowych potrzeb gmin znajdujących się w rejonie odpowiedzialności, aby w sprawny sposób zrealizować kolejne projekty pomocowe zaplanowane na 2024 rok.

To, co nadawało sens pracy Zespołowi Doradców, była ogromna wdzięczność lokalnej ludności. Efekty wykonanej pracy były zauważalne wśród mieszkańców regionu, począwszy od odzieży, którą podczas patroli można było zauważyć wśród przemieszczających się po ulicach ludzi, po żywność przygotowywaną z polskiej mąki oraz projekty pomocowe, które zostały zrealizowane. Podczas spotkań z przedstawicielami lokalnych władz, wielokrotnie można było usłyszeć słowa wdzięczności i podziękowania za okazane wsparcie. Podkreślano wartość każdej pomocy w tak niepewnym dla mieszkańców czasie. - Taka forma wsparcia pozwala nam na bycie blisko tutejszej ludności i na bliższe poznanie ich problemów. Jest to dla nas bardzo ważne i pozytywnie wpływa na odbiór polskiego żołnierza. Jednak w dalszym ciągu jest wiele problemów takich jak brak dostępu do bieżącej wody, czy problem z elektrycznością, co stanowiło priorytet naszych działań w kwestii przyszłych projektów pomocowych. Blisko siedem miesięcy służby w ramach PKW UNIFIL było ogromnym doświadczeniem dla całego Zespołu Doradców – zakończył por. Paweł.

