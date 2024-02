Nasi żołnierze na misji pokojowej ONZ w Libanie zagrali dla WOŚP!

- Czy mogło zabraknąć PKW UNIFIL w 32. Finale WOŚP? Nigdy w życiu - podkreśla kpt. Przemysław Sarbiewski. - Czy odległość od Polski jest przeszkodą dla nas by zagrać w Finale? Nigdy w życiu! Szczególnie gdy mamy za sobą wspaniałych ludzi. Idea, by dołączyć do WOŚP zrodziła się w naszych głowach tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, tutaj z pomocą przyszli Organizatorzy 3. Biegu Zbója w Międzybórzu, którzy przez cały świąteczny okres wykonywali ręcznie medale, tak by dotarły na czas do uczestników biegu na posterunku UNP 2-45. Ogromna praca, wsparta wypitymi litrami mocnej kawy… i mamy to. Symbole udziału w unikalnym biegu na wysokości przeszło 800 metrów nad poziomem morza, którego uczestnicy przekazali kawałek swojego serca potrzebującym.