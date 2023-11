Lubuska i dolnośląska misja pokojowa ONZ w Libanie. Żołnierze na królewskim dystansie!

Polskie biegi maratońskie

- Przeszło 99 lat temu 2 listopada 1924 r. na terenach Rzeczypospolitej odbył się pierwszy bieg na dystansie 42 km i 195 m, źródła historyczne uznają ten dzień za narodziny biegów maratońskich w Polsce - opowiada kapitan Przemysław Sarbiewski z PKW w Libanie. - Na drugi dzień po tym wydarzeniu na łamach Przeglądu Sportowego ukazał się artykuł zatytułowany "Naród, który ma amatorów-maratończyków to naród wytrwały, pracowity, pełen energii i woli. Naród taki ma prawo do życia." By uczcić tą wyjątkową rocznicę Żołnierze PKW UNIFIL w Republice Libańskiej, uczestniczyli w biegach Maratonu Bejruckiego na dystansach maratonu i półmaratonu wytyczonych na terenie posterunku UNP 2-45 w którym służbę pełnią polscy żołnierze wraz z kolegami z Irlandii, Węgier i Malty.