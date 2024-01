Lubuska kraina lodu. Przepiękna Odra i surowy krajobraz rodem z baśni. Tu jest idealnie. ZOBACZ ZDJĘCIA

Kraina lodu w Lubuskiem

Tutaj nad Odrą, kiedy temperatura spada poniżej zera, przyroda ukazuje nam swoją siłę i niezwykłe oblicze. I wcale do tego nie jest potrzebny śnieg. A przynajmniej nie zawsze. Mroźne temperatury spadające grubo poniżej -10 stopni Celsjusza, sprawiają, że jeziora i rzeki pokrywają się lodem, tworząc niesamowity, surowy krajobraz. Dodajcie do tego jeszcze odbijające się od kryształów lodu słońce i przepis na udany spacer gotowy! Wyobraźcie sobie siebie, znajdujący się tuż obok nurt rzeki migoczący jak tysiące błyszczących diamentów, oraz pokryte szronem lub śniegiem trawy, drzewa, krzewy... Zjawisko prawdziwego białego zimna stanowi jedno z najbardziej niezwykłych dzieł natury.

Spotkanie z "Włóczykijem"

Od czasu do czasu można spotkać kogoś z psem lub samotnego wędrowca, który podobnie jak my zachwyca się tą piękną krainą. Po drodze podziwiamy drzewa, które w innych porach roku ukrywają swoją urodę pod liśćmi, a teraz odsłaniają przepiękne, rozłożyste gałęzie i konary. Pokrywający to wszystko biały puch lub szron nadaje wszystkiemu dodatkowego uroku. Prawda, że pięknie?

Taki spacer najlepszy dla zdrowia

Musicie wiedzieć, że spacer w takich temperaturach wpływa prozdrowotnie na nasz organizm. Może nie są to zalążki morsowania, o którym więcej piszemy w materiale "Najlepsze miejsca do Morsowania w Lubuskiem! Jak zacząć morsować? Co trzeba wiedzieć | MAPA" ale spacery przy tak niskich temperaturach również pomagają zahartować organizm. To z kolei podnosi naszą, pobudza krążenie krwi, udrażnia drogi oddechowe, wpływa pozytywnie na metabolizm oraz apetyt. I to wszystko w otoczeniu niesamowitego krajobrazu.