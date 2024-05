37-latek spod Gorzowa został gigantem historii. Wygrał teleturniej o... żużlu

Kozdraś od wielu lat pasjonuje się historią, a że jest związany z „czarnym sportem”, pasjonuje go też historia speedway’a. O jego zamiłowaniu pisaliśmy w marcu tego roku w tekście Żużel nie tylko w Gorzowie. Ścigali się nawet w Kostrzynie, Lipkach Wielkich, Ulimiu czy Kłodawie Pasję 37-latka można też było zobaczyć w teleturnieju „Giganci historii”, który emitowany jest w TVP Historia. Wystąpił on w 122. odcinku, który w całości był poświęcony żużlowi.

Marcin Kozdraś to 37-latek, którego mogą znać i kibice żużla, i nasi Czytelnicy. W przeszłości był on zawodnikiem m.in. Stali Gorzów, a na torach żużlowych jeździł w latach 2004-2011. Dziś też związany jest z gorzowskim klubem, gdzie zajmuje się m.in. opieką nad sponsorami.

Przemierzył 16 tysięcy km i spał w samochodzie, by jeździć w Stali Gorzów

Czyj puchar dostaje złoty medalista IMP?

W pierwszej części odcinka jednym z pytań było m.in. to o, który Polak jako pierwszy zdobył indywidualne mistrzostwo świata juniorów. Dla Lubuszan pytanie jest proste, bo chodzi o Piotra Protasiewicza. Nie wszyscy uczestnicy teleturnieju sobie jednak z tym pytaniem poradzili. Były też pytania o miasto, w którym rozgrywany jest Turniej o Łańcuch Herbowy (odpowiedź: Ostrów), indywidualnego mistrza Polski z 1949 (Alfred Smoczyk) czy to, ile tytułów IMP ma Tomasz Gollob (osiem).

Zegarmistrz był żużlowcem

W rundzie trzeciej były już pytania dla prawdziwych fachowców (zadawane sobie nawzajem przez samych uczestników). Trzeba bowiem sporo wiedzieć o żużlu, by wiedzieć, kto zdobywał Złoty Kask, reprezentując barwy Włókniarza Częstochowa (Marek Cieślak, Sebastian Ułamek) czy jaki fach poza żużlem miał Henryk Żyto (był zegarmistrzem).

Grand Prix w Gorzowie z atrakcjami dla Niemców. Stal zachęca ich do przyjazdu

Pan Marcin też miał przygotowane pytania dla rywali. Jak brzmiały? „10 sierpnia 1930 odbyła się pierwsza w historii polskiego żużla impreza przy sztucznym oświetleniu. W jakim mieście rozegrano te zawody?” (Bydgoszcz). „Reprezentant Polski, medalista indywidualnych mistrzostw Polski z lat 30., reprezentant klubu z Bielska, uwielbiany przez kibiców w Bydgoszczy. W 1934 nie wystąpił w zawodach, ponieważ problemy finansowe spowodowały, że jego motocykle przejął komornik. O kim mowa?”. (Jan Krysta). „Pierwszy i do tej pory jedyny wychowanek klubu z Krosna, który startował w eliminacjach do indywidualnych mistrzostw świata. Było to w 1963 roku, w którym swój udział zakończył na eliminacjach w radzieckiej Ufie. Podaj jego imię i nazwisko”. (Emil Jakubowski).