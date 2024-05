Lubuskie derby w strugach deszczu. Warta Gorzów wygrała w Gubinie z Cariną

Carina Gubin – AstroEnergy Warta Gorzów 0:1 (0:0)

W pierwszej połowie słońce...

.... w drugiej połowie ulewa

Wyglądało to tak, jakby pogoda dopasowywała się do gry Cariny. Proste błędy gospodarzy ściągnęły nad stadion potężną ulewę i derby toczyły się w strugach deszczu. Zanim jednak rozpadało się na dobre, to w pierwszych minutach drugiej połowy w prostej sytuacji z piłką minął się bramkarz Cariny — Mateusz Kustosz. Dobrze asekurowali go jednak koledzy z obrony.