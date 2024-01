Lubuskie, Lubuszanie i 2023 rok na zdjęciach Mariusza Kapały. Ponad 100 emocjonalnych fotografii. Słowa tego nie opiszą. ZOBACZCIE

Bardzo trudno w jednym materiale podsumować cały rok. Zwłaszcza że w tym 2023 naprawdę sporo się działo. I zdajemy sobie sprawę, że można tak napisać o każdym minionym lub mijającym roku. Ale też weźmy pod uwagę, że żaden z nich nie jest taki sam. Każdy przesiąknięty wyjątkowymi, mniej lub bardziej burzliwymi wydarzeniami definiuje to, czym żył świat, kraj, województwo. Czasami to, co działo się na arenie krajowej, czy międzynarodowej odbijało się w Lubuskiem szerokim echem i odwrotnie.

Lubuszanie i Lubuskie na zdjęciach fotoreportera

Za nami ogrom radości, smutków, strachu, zaskoczeń, złości, ekscytacji - emocji wprowadzających Lubuszan w euforię, przygnębienie, zadumę. Przeżyliśmy wspólnie mnóstwo pozytywnych chwil, wydarzeń kulturalnych, historycznych, sportowych, tych mniej i bardziej lokalnych, które na każdym z nas odcisnęły piętno. Nie chcemy tutaj ich wszystkich wymieniać. W żadnym wypadku! Bo to, co idealnie opisuje nasze życie, miesiące, poszczególne 365 dni i jednocześnie podsumowuje 2023, zawarte jest na tych "kilku" zdjęciach Mariusza Kapały , fotografa "Gazety Lubuskiej".

Na rowerze i w samochodzie z aparatem i stosem obiektywów

Mariusz po mieście często porusza się pieszo lub rowerem, ale kiedy trzeba bez wahania wsiada za kółko pokonując setki kilometrów. I to wszystko specjalnie dla Was, Czytelników, bo naszym zdaniem nic tak dobrze nie opisuje otaczającej Lubuszan rzeczywistości jak jego fotografie. W zasadzie nie znacie dnia ani godziny, kiedy podejdzie do Was przesympatyczny jegomość z aparatem, stosem obiektywów i zapyta, czy może zrobić zdjęcie. Zgódźcie się, fotografie Mariusza Kapały to kawał naprawdę przepięknej historii naszego regionalnego "podwórka".