Lubuskie: mistrzowie robotyki znowu zbierają na wyjazd na Mistrzostwa Świata. Tym razem chcą jechać do Hong Kongu

Byli już w Brazylii, Australii, a przed nimi Hong Kong. Jeśli tylko uda się zebrać kasę. Drużyna Matrobocik z Żar kolejny raz zamierza reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata Robotyki, który odbywają się w Hong Kongu. To grupa bardzo zdolnych dzieci, które pod opieką Edyty Piskorowskiej tworzą prawdziwe cuda! Ekipa ma przed sobą niełatwe zadanie, ale pokonywali już wiele trudności. W kwietniu zdobyli tytuł drugiego wicemistrza Polski i mają apetyt na kolejne sukcesy.

Zawody FLL (First Lego League) Lego organizowane są na całym świecie, ich celem jest rozwijanie w dzieciach kreatywności, umiejętności konstrukcyjnych i inżynieryjnych. Składają się z czterech konkurencji.

Mistrzostwa Hong Kongu odbywają się w sierpniu. To niewiele czasu, a drużyna ma do uzbierania 50 tysięcy złotych na podróż i pobyt. Dlatego założono zbiórkę na portalu Zrzutka. pl. Link do zrzutki