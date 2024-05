Ulicami Gorzowa przejdzie procesja fatimska. Co roku idą w niej rzesze wiernych

Procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej rozpocznie się około 19.00. Przejdzie ona ulicami: Jagiełły do Warszawskiej, a następnie skręci w ul. Sikorskiego, by dojść do katedry. Tu o 19.45 odbędzie się zawierzenia Gorzowa Najświętszej Maryi Pannie z Fatimy i Eucharystia. Całość zakończy Apel Maryjny.