Lubuskie: w lesie mają stanąć gigantyczne wiatraki. Mieszkańcy się sprzeciwiają. Mamy odpowiedź inwestora

Wracamy do tematu wiatraków, które mają powstać w samym środku lasu w Zabłociu w gminie Jasień. Przypomnijmy, to ma być pierwsza taka inwestycja w Polsce, ale mieszkańcy ostro się jej sprzeciwiają. Dwa tygodnie temu spotkali się z radnymi podczas wspónego posiedzenia komisji. Uchwałą w sprawie wiatrakw miała być przegłosowana podczas sesji rady, ale zdjęto ją z porządku obrad.

Czego boją się mieszkańcy?

- Boimy się eksperymentu, bo to jest eksperyment - mówi Damian Mekwiński, mieszkaniec Zabłocia. - To pierwsza taka inwestycja 250 - metrowych wiatraków w Polsce i jeszcze w środku lasu. Będzie duży hałas to 35 decybeli, ogromne oddziaływanie na środowisko. To jest umowa długoterminowa na trzydzieści lat, a firma, która chce ją postawić, działa w Polsce od kilkunastu lat. Mamy obawy, czy to jest zaufana firma.

- Najbardziej niepokojące jest to, że dowiadujemy się o tak ważnej inwestycji z Facebooka - mówi Alicja Zborowska z Tucholi Żarskiej. - Gdy się dowiedzieliśmy zebraliśmy w ciągu jednego dnia 120 podpisów pod petycją przeciwko budowie wiatraków. Przeprowadziłam się tutaj z Zielonej Góry szukając ciszy i spokoju, dopytywałam, czy w okolicy nie ma takich planów budowy wiatraków, w Lubsku i Nowogrodzie powiedziano mi, że od takich wiatraków już się odchodzi. A teraz okazało się, że mają być w gminie Jasień.