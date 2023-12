Lubuskie wspomina Powstanie Wielkopolskie. W Gorzowie na cmentarzu złożono kwiaty

- Do Gorzowa po 1945 roku trafiło bardzo wielu powstańców, często nieprzypadkowych. Byli pionierami Gorzowa. Gorzowianie zawdzięczają powstańcom bardzo dużo. To były często osoby w wieku 40-45 lat, które tworzyły tutaj wszystko, od administracji po rzemiosło. A że znały one niemiecki jeszcze ze szkoły, to nie problem było dla nich problemem się tutaj zaaklimatyzować – mówił w środowy ranek na cmentarzu przy ul. Żwirowej w Gorzowie Andrzej Nawojczyk, sekretarz gorzowskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.