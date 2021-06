Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Lubuskie: zaszczepić się możesz każdym preparatem i to jeszcze tego samego dnia lub następnego. Gdzie szczepią Pfizerem i J&J?

Szczepienia w Lubuskiem. Jak przebiegają? Jakimi szczepionkami można zaszczepić się w naszym regionie? Obecnie dostępne są wszystkie preparaty: Pfizer, Moderna, Astra Zeneca oraz Johnson & Johnson.



Te najbardziej pożądane przez Lubuszan (i nie tylko) to szczepionki Pfizer i J&J. Jeszcze kilka dni temu były praktycznie nie do zdobycia, a dziś możesz zaszczepić się tymi preparatami w kilku Lubuskich miejscowościach. Zdarza się nawet, że jest kilkanaście (jeśli nie kilkadziesiąt!) terminów na jeden dzień!



Zobaczcie gdzie i kiedy możecie zaszczepić się preparatami Pfizer i Johnson & Johnson. Opublikowane przez nas dane są zgodne ze stanem faktycznym na poniedziałek 7 czerwca, na godz. 18.00.



Kiedy wolnych danego dnia jest tylko kilka terminów, podajemy konkretne godziny, na jakie można się zapisać. Kiedy terminów jest dużo więcej, to piszemy, że szczepienia wykonane są w godzinach "od - do" - z reguły na jednego pacjenta liczy się 5 minut.



