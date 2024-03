Lubuszanie zagrali w tych znanych filmach i serialach: "Nigdy w życiu", "Kogel Mogel" czy "Rojst". Znasz ich wszystkich?

Magdalena Różczka jest jedną z najlepszych polskich aktorek i to bez dwóch zdań. Urodzona w Nowej Soli aktorka niemal każdego roku zachwyca widzów swoimi kolejnymi rolami.W ostatnim czasie znów zrobiło się o niej głośno, a to za sprawą premiery trzeciego sezonu serialu "Rojst" produkcji platformy streamingowej Netflix. Serial ten zyskał już miano kultowego - Magdalena Różczka gra w nim policjantkę Annę Jass i jest to jedna z głównych ról w serialu (obok tych granych przez Dawida Ogrodniczaka, Andrzeja Seweryna i Łukasza Simlata). Co ciekawe, w III części Rojsta Magdalena Różczka zagrała ze swoją córką (serialowa Wanda).Jednak to niejedyna tak ważna rola nowosolanki. Jej aktorski kunszt mogliśmy podziwiać także m.in. w takich produkcjach, jak: "1800 gramów", "Tajemnica zawodowa", "Czas honoru", "Lejdis", "Listo do M.", "Oficer".

materiały prasowe Netflix