Lubuszanka Nina Bos mistrzynią Polski w szachach, brązową medalistką Mistrzostw Świata, akrobatka, niesamowita uczennica SP-18

Nina Bos: Nudziłam się, bo przegrywałam w szachy. Potem wystrzeliłam

- Jak to się zaczęło? Jakoś tak samo wyszło. Chyba się nudziłam. Miałam pięć lat, a rodzice grali w szachy. Powiedzieli mi, na czym ta gra polega. No i zaczęłam grać. Ale mi się znudziło – mówi mistrzyni Polski. A jej tato dodaje, że nie bardzo podobało się jej to, że przegrywa..

Co zrobiła Nina?

- Przestałam grać. No, ale tak po roku wystrzeliłam – wyjaśnia. A tato dodaje, że wtedy zostali przez tydzień sami w domu. Nina się nudziła, zaproponowałem, że zagramy…

Wtedy już Ninie spodobała się gra w szachy na całego. Rodzice zapisali ją do Domu Harcerza na grupowe zajęcia szachowe.

- Po trzech miesiącach zaczęła mnie ogrywać. Stwierdziłem, że coś jest na rzeczy – opowiada tata. - Odezwałem się do pani, która prowadzi zajęcia szachowe, żeby zobaczyła, na jakim poziomie jest Nina. Już po pierwszych zajęciach powiedziała, że Nina jest w czołówce kraju szachistów w swoim wieku. Po sześciu miesiącach zdobyła medal na mistrzostwach Polski, a teraz trenuje z najbardziej utytułowanym polskim trenerem szachowym, byłym trenerem reprezentacji kobiet, Markiem Matlakiem. On też cały czas ją chwali i mówi, że robi duże postępy. Zdarza jej się wygrywać z dorosłymi zawodnikami.

Nina z rodzicami teraz gra albo bez hetmana, albo na ślepo, bez patrzenia na szachownicę.

- Mam też brata, trzyletniego. On lubi dziwne ruchy wykonywać na szachownicy. Z nim to tylko taka zabawa – mówi Nina.