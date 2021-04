Maciej Piechowiak znów popisał się w MasterChef Junior. Jurorzy pod wrażeniem umiejętności 11-latka z Dychowa.

Przygotowanie:

Kostkę prawdziwego masła (200 gramów) roztop w kąpieli wodnej na minimalnej mocy palnika, w rondelku z grubym dnem lub ewentualnie w mikrofali. Jeśli roztopione masło jest gorące, to odstaw je do przestudzenia. Ma być tylko ciepłe. Do masła wlej jeszcze trzy łyżki oleju roślinnego. Do ciepłego masła wsyp 250 gramów cukru. Wymieszaj masło z cukrem na tyle, by nie było w masie większych grudek. Cukier nie musi się rozpuścić w płynnym maśle. Wsyp pół płaskiej łyżeczki soli. Do masy wbij sześć średniej wielkości jajek. Bardzo dokładnie wymieszaj całą masę tak, by powstał jednolity krem. Do miski przesiej niepełną szklankę (140 gramów) mąki pszennej tortowej wymieszanej z kakao. Potrzebujesz około 10 łyżek kakao (100 gramów). Dodaj czekoladę, Wymieszaj i dodatki. Wybraną formę wyłóż papierem do pieczenia (foremka o wymiarach 22 x 25 cm lub 24 x 24 cm, lub tortownica o średnicy 24 cm). Na papier wylej ciasto. Brownie piecz około 25 minut w piekarniku nagrzanym do 175 stopni z opcją pieczenia góra/dół.