Majówka 2024 u Pudełka w Iłowej! Ale tam jest pięknie!

Święto kwitnących azalii u Pudełka zacznie się lada moment. Będziemy je obchodzić w trzy, majowe weekendy:

w sobotę oraz niedzielę 11 i 12 maja 2024

w sobotę oraz niedzielę 18 i 19 maja 2024

w sobotę oraz niedzielę 25 i 26 maja 2024

W tym czasie można zwiedzać pokazowy ogród, bawić się z dziećmi i odpoczywać na leżakach, skosztować regionalnych specjałów i zakupić cudowne kwiaty Iłowej.

Święto kwitnących azalii w maju, jest organizowane w szkółce w Iłowej od kilku lat. W tym czasie do Iłowej przyjeżdża ok. 12 tys. gości z różnych regionów Polski i Europy. Podczas święta szkółka jest czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 18.00 oraz

w niedziele w 10.00 - 18.00.

Pełny program majówek w powiecie żagańskim 2024