Panattoni zakończył budowę w strefie w Koninie Żagańskim. Heremes rusza pełną parą!

- Województwo lubuski staje się ważnym centrum dla branży e-commerce w Europie – komentuje Dorota Jagodzińska-Sasson, Managing Director z Panattoni. Firma dostarczyła w tym regionie już ponad 730 tys. m kw. powierzchni dla swoich klientów, a ponad 100 tys. m kw. ma w planach. To połowa wolumenu powierzchni przemysłowej na tym dynamicznie rozwijającym się rynku. Cieszy nas, że Hermes Fulfilment docenił nasze realizacje i wybrał nas na partnera budowy swojego pierwszego centrum w Polsce. Była to bardzo wymagająca realizacja oraz budynek o wysokim stopniu skomplikowania. Tym bardziej bardzo dziękujemy za zaufanie oraz za wzorową współpracę.

Wielka inwestycja w Koninie Żagańskim

Inwestycja w Iłowej koło Żagania obejmuje 115 tys. m kw. powierzchni zabudowy, ale dzięki wykorzystaniu wielopoziomowych antresol (4 kondygnacje) jej powierzchnia faktyczna wynosi niemal 250 tys. m kw. Docelowo pracę znajdzie tu kilka tysięcy osób, z czego 60 proc. mają stanowić kobiety.

- Pierwsze centrum logistyczne w Polsce to punkt zwrotny dla naszej działalności w Europie – mówi Julia Hanebuth, Dyrektor Zarządzająca Hermes Fulfilment na Europę Środkową i Wschodnią. - Jest jednym z najnowocześniejszych i największych obiektów w portfolio Grupy Hermes – mówi Julia Hanebuth, Dyrektor Zarządzająca Hermes Fulfilment na Europę Środkową i Wschodnią. Obiekt wyposażono m.in. w wysoce zautomatyzowany system sortujący (tzw. pouch sorter) i automatyczną sortownię do segregacji paczek. Zautomatyzowano także ich pakowanie w folię, produkcję kartonów do wysyłki z logiem firmy czy wewnętrzny transport palet. W przyszłości roboty mają wspierać inspekcje obiektu z zewnątrz oraz wewnątrz, mają też wspierać proces rozładowywania paczek.