Marwis.pl Falubaz Zielona Góra zdemolowany! Szokująca klęska zielonogórskich żużlowców z Betardem Spartą Wrocław

Zielonogórscy żużlowcy przez całe spotkanie mieli problemy z dopasowaniem motocykli do nawierzchni, na której zwykle nie ścigają się. Nawet jeśli wygrywali starty i jechali przed rywalami, to w większości przypadków tracili dobre pozycje. Tak było już w pierwszym wyścigu, w którym Mateusz Tonder i Matej Žagar prowadzili podwójnie. Słoweńca jednak szybko wyprzedzili obaj rywale, a prowadzącego Mateusza Tondera na ostatnim okrążeniu „dopadł” Daniel Bewley. Słówko o wracającym po kontuzji do ścigania wychowanku zielonogórskiego klubu: Mateusz Tonder był najlepszym zawodnikiem Falubazu, wygrał dwa wyścigi i za to, że wynik, jaki osiągnął w meczu ze Spartą był najlepszy w historii jego startów w ekstralidze, należą mu się duże brawa.