Memoriał im. Tadeusza Ślusarskiego w Żarach. Archiwalne zdjęcia z legendarnych imprez ku czci wielkiego sportowca z Żar

Memoriały im. Tadeusza Ślusarskiego w Żarach przyciągały tłumy. Impreza cieszyła się ogromną popularnością, nawet gdy ktoś nie znał się na sporcie, przychodził dla tych niesamowitych emocji. Przypominamy archiwalne zdjęcia z tych legendarnych imprez.

Memoriał im. Tadeusza Ślusarskiego, jako jedno z większych wydarzeń sportowych w mieście, było na stałe wpisane w kalendarz sportowych imprez. Od kilku lat memoriał organizowano w ramach mityngu lekkoatletycznego SWISS KRONO CUP. W tym roku kibice nie mieli jednak okazji podziwiać tyczkarzy na żarskiej Syrenie. Jak mówił nam prezes MLKS Agros, Maciej Strzygocki temat będzie omawiany. - Wymaga to na pewno analizy, to było zawsze przedsięwzięcie miasta. Mamy nadzieję, że po zmianach i u nas w klubie w mieście, znajdą się fundusze i czas i do memoriału im. Tadeusza Ślusarskiego wrócimy.

Mieszkańcy Żar liczą na to, że impreza będzie kontynuowana. Najlepiej w Rynku, gdzie zorganizowano wiele memoriałów, a atmosfera tych zawodów był niesamowita. Pomysł zorganizowania pierwszego memoriału zrodził się podczas corocznych mityngów, jakie odbywają się w Międzyzdrojach w każdą rocznicę śmierci Tadeusza Ślusarskiego i Władysława Komara. Obaj sportowcy zginęli w wypadku samochodowym 17 sierpnia 1998 r. T. Ślusarski urodził się i wychował w Żarach, tutaj chodził do szkoły - SP3 potem do Samochodówki.

Moralne prawo

- Jeździliśmy z ekipą na każdy taki mityng i zawsze zastanawialiśmy się, czy podobną imprezę udałoby się zorganizować w Żarach. To było potrzebne, bo przecież Tadeusz Ślusarki tutaj zaczynał karierę. Wszyscy przyznali, że Żary mają moralne prawo do organizacji memoriału - mówił nam przed laty Ryszard Ruszkiewicz, nieżyjący już dziennikarz sportowy. - Okazało się, że władze miasta przychyliły się do pomysłu i tak zaczęliśmy działać.

Sportowe legendy

Do Żar przyjeżdżały prawdziwe gwiazdy sportu - Irena Szewińska, Jacek Wszoła, Władysław Kozakiewicz. Z kolei tyczkarze, którzy brali udział w zawodach, mogli liczyć na fantastyczny doping żarskiej publiczności. Trybuny pod słynnym "jamnikiem" były wypełnione po brzegi. Zajrzyjcie do naszej galerii, gdzie znajdziecie zdjęcia sprzed kilku, kilkunastu lat. Jest co wspominać! Czytaj też: Ogólnopolski Mityng SWISS KRONO CUP w Żarach. To już szósta edycja wielkiej, sportowej imprezy na stadionie Syrena

