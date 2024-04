Miał trzy promile i jechał motorowerem. Zatrzymali go żarscy policjanci

Do zdarzenia doszło w środę 10 kwietnia. Motorowerzysta poruszał się drogą publiczną. Policjanci zatrzymali go do kontroli.

- Jak się okazało po sprawdzeniu stanu trzeźwości, 52-letni mieszkaniec powiatu żarskiego miał blisko 3 promile i posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - informuje nadkomisarz Aneta Berestecka z KPP w Żarach.