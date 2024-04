Nielegalni migranci z Jemenu i Somalii zatrzymani w okolicach Gubina i Krosna Odrzańskiego. Przewoził ich obywatel Ukrainy

Wszyscy po wysłuchaniu zarzutów, przyznali się do zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali karze 9 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Ponadto wobec cudzoziemców wszczęto postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu. Do czasu ich zakończenia mężczyzn umieszczono w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

Nielegalnych migrantów przewoził wcześniej karany Ukrainiec

- Usłyszał zarzuty (dotyczące kilku przerzutów migrantów wbrew przepisom na terytorium Niemiec), przyznał się do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał karze 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata - informuje por. SG. P. Biskupik.

Z uwagi na dotychczasową przestępczą działalność Ukraińca, a tym samym wystąpienie zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, funkcjonariusze SG wydali decyzję o natychmiastowym zobowiązaniu go do powrotu. W decyzji orzeczono także o pięcioletnim zakazie ponownego wjazdu do naszego kraju oraz pozostałych krajów strefy Schengen. W konsekwencji mężczyzna został eskortowany przez funkcjonariuszy SG do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego i przekazany tamtejszym służbom.

