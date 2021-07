Mieszkańcom niektórych domów w Czerwieńsku z kranów leciała brązowa woda. Będą remonty urządzeń, by do takich sytuacji już nie dochodziło

Na dowód mieszkańcy pokazywali zdjęcia tego, co leciało im z kranów - brązowa ciecz, po której czasem zostawał osad na zlewach, w wannach.

- W nawiązaniu do korespondencji skierowanej do spółki oraz do Burmistrza Czerwieńska w sprawie problemów z jakością wody dostarczanej przez spółkę do niektórych mieszkań w Czerwieńsku uprzejmie wyjaśniam, że powodem wtórnych zanieczyszczeń występujących m.in. w dniu 16 czerwca 2021 roku były niedoczyszczenia przyłączy do budynków wielorodzinnych zarządzanych przez inne podmioty, znajdujące się poza terenem Czerwieńska - wyjaśniał nam w czerwcu Tomasz Frąckowiak, prezes zarządu spółki POMAK. - Obowiązkiem przedsiębiorstwa wodociągowego dostarczającego wodę jest oczyszczenie sieci przesyłowej, ale również przyłączy do budynków, odpowiedzialność spółki kończy się na wodomierzu. Warunkiem wypłukania przyłącza jest umożliwienie pracownikom spółki "dostanie" się do pomieszczenia, w którym zamontowany jest wodomierz. Takiej możliwości spółka nie posiadała. W efekcie końcowym czas skutecznego wypłukania sieci się przedłużył. Sieć wodociągowa (nie przyłącza) jest czysta, co stwierdził PPIS w czasie kontroli interwencyjnej 16 czerwca 2021 roku. Co się zaś tyczy badania jakości wody, to każdorazowo po jakiejkolwiek ingerencji w infrastrukturę wodociągową dostawca wody ma obowiązek dokonać badania jakości wody, a wyniki przesłać do PPIS. Takie badania zostały przeprowadzone w poniedziałek, 21 czerwca. Spółka oczekuje na ich wyniki, a po otrzymaniu zamieści je na swojej stronie internetowej oraz prześle do Sanepidu.