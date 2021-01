Mieszkaniec os. Słonecznego w Gorzowie wyrzucał... odchody przez okno

Dlaczego ktoś wyrzucał woreczki?

Skąd wiadomo, że są to odchody zwierzęce? - To można było oszacować po ich wielkości. Nie były one zbyt duże - mówi kierownik Madaliński. Nie wiadomo jednak, czy woreczki wyrzucał właściciel psa czy np. kota. Na razie nie wiadomo też, kto dopuszczał się tego procederu i w jaki sposób. Istnieje podejrzenie, że właściciel zwierzęcia mógł np. wychodzić z nim na dwór, zbierać odchody do woreczka i wyrzucać je przez okno. Niewykluczone - to też domysły - że woreczki wyrzuca osoba będąca na kwarantannie.