Trzy sadzonki do wyboru w zamian za elektrośmieci. Taka okazja w Zielonej Górze

Akcja Gazety Lubuskiej Drzewko za surowce wtórne odbyła się w marcu w Gorzowie i rok wcześniej w Zielonej Górze. Oba wydarzenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. – To jest bardzo dobry pomysł, więc chętnie z takiej możliwości skorzystaliśmy. Przy okazji zrobiliśmy wiosenne porządki w domu, bo trzeba się tego wszystkiego w końcu pozbyć – przyznała nam pani Henryka. – Bardzo potrzebne są takie akcje, bo lepiej oddać te śmieci tutaj niż trzymać w domu. Nie jest łatwo się ich pozbyć i nie można ich wyrzucić do zwykłego kontenera, więc to zawsze jest pewien kłopot – dodał pan Sylwester podczas w akcji w Gorzowie.

Warto zajrzeć do szuflad, czy miejsca w nich nie zajmują ładowarki do telefonów, których już dawno nie mamy, czy zużyte baterie. W piwnicy lub na strychu może jeszcze zalegają zepsute lub bardzo dawno nieużywane sprzęty, o których wiadomo, że się nie przydadzą. Elektroodpady można przynieść na akcję GL. Co na przykład można dostarczyć?