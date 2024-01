Mieszkanka Lubuskiego kliknęła w podejrzany link i straciła 72 tys. zł!

Uważajmy, w co klikamy!

- Niestety wejście w link już samo może ściągnąć nam złośliwe oprogramowanie, ale by nie uchronił nas program zabezpieczający, przenosi nas na stronę łudząco podobną do istniejących. Następnie Instrukcja krok po kroku prowadzi nas, by „założyć konto” i „uwiarygodnić się” wyciąga od nas dane i nakłania do zalogowania do banku. Nasze dane, w szczególności te służące do zalogowania się do wrażliwych aplikacji, w tym na nasze konto w banku, są wykorzystywane i tracimy oszczędności, a nawet dochodzi do wzięcia na nas kredytów - mówi aspirant Marcin Ruciński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.