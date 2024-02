Mistrzyni triathlonu Agnieszka Gadomska, zarażała sportem młodzież zielonogórskiego „Ekologa”

Zielonogórzanka, mieszkająca dziś w Warszawie, nie przez przypadek została zaproszona na spotkanie z młodzieżą akurat w „Ekologu”.

- Właśnie w tej szkole stawiałam pierwsze kroki w sporcie, tu rozpoczęłam swoje lekcje pływania – mówiła Agnieszka Gadomska. – Trwało to do czasu, kiedy poszłam do gimnazjum. Rodzice zawsze wypychali mnie do aktywności fizycznej, więc ruszyłam w wielu sportowych kierunkach. Na spotkaniu z młodzieżą starałam się pokazać tajniki swojej dyscypliny sportu, bo może nie każdy wie czym jest triathlon. Zaprezentowałam też swoją sportową drogę, bo przecież nie od samego początku stawałam na podium. Zachęcałam do wszelakiej aktywności fizycznej, może udało mi się kogoś zarazić chęcią do ruchu.